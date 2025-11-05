Ettevõtete kataloog
ANZ Andmeteadlane Palgad kohas Greater Melbourne Area

Andmeteadlane tasu in Greater Melbourne Area ettevõttes ANZ ulatub A$126K year kohta taseme Data Scientist puhul kuni A$171K year kohta taseme Senior Data Scientist puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Greater Melbourne Area kogusumma on A$119K. Vaata ettevõtte ANZ kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/5/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Junior Data Scientist
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Data Scientist
A$126K
A$121K
A$0
A$5K
Senior Data Scientist
A$171K
A$159K
A$0
A$11.6K
Lead Data Scientist
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Millised on karjääritasemed ANZ?

KKK

Kõrgeima palgaga Andmeteadlane ametikoha palgapakett ettevõttes ANZ in Greater Melbourne Area on aastase kogutasuga A$177,901. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte ANZ Andmeteadlane ametikoha keskmine aastane kogutasu in Greater Melbourne Area on A$142,866.

