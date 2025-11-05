Ettevõtete kataloog
Mediaanne Toote Juht tasupaketi in San Francisco Bay Area kogusumma ettevõttes Anyscale on $246K year kohta. Vaata ettevõtte Anyscale kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/5/2025

Mediaan pakk
company icon
Anyscale
Product Manager
San Francisco, CA
Kokku aastas
$246K
Tase
L6
Põhipalk
$246K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$0
Aastat ettevõttes
1 Aasta
Aastat kogemust
5 Aastat
Viimased Palgaandmed
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Anyscale ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



Kõrgeima palgaga Toote Juht ametikoha palgapakett ettevõttes Anyscale in San Francisco Bay Area on aastase kogutasuga $404,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Anyscale Toote Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in San Francisco Bay Area on $204,000.

