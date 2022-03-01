Ettevõtete kataloog
Anyscale
Töötad siin? Taotle oma ettevõtet

Anyscale Palgad

Anyscale palga vahemik varieerub $144,275 kogu kompensatsioonis aastas Värbaja madalamas otsas kuni $317,500 Tarkvaraarendaja kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Anyscale. Viimati uuendatud: 8/11/2025

$160K

Saa palka, ära lase endaga mängida

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või lase oma CV üle vaadata päris ekspertidel – värbajatel, kes teevad seda iga päev.

Tarkvaraarendaja
Median $318K
Tootehaldusr
$204K
Värbaja
$144K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Lahendusarhitekt
$299K
Tehniline programmijuht
$208K
Puudub sinu ametinimetus?

Otsi kõiki palkasid meie kompensatsiooni lehel või lisa oma palk lehe avamiseks.


Omandamise ajakava

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Anyscale-s kehtivad Aktsia/omakapitali toetused 4-aastase omandamise ajakava alusel:

  • 25% omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% omandatakse 2nd-AASTA (2.08% kuus)

  • 25% omandatakse 3rd-AASTA (2.08% kuus)

  • 25% omandatakse 4th-AASTA (2.08% kuus)

On sul küsimus? Küsi kogukonnalt.

Külasta Levels.fyi kogukonda, et suhelda erinevate ettevõtete töötajatega, saada karjäärinõuandeid ja rohkem.

Külasta nüüd!

KKK

Kõrgeima palgaga roll Anyscale on Tarkvaraarendaja aastase kogukompensatsiooniga $317,500. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Anyscale mediaan aastane kogukompensatsioon on $207,955.

Esiletõstetud töökohad

    Ei leitud esiletõstetud töökohti Anyscale jaoks

Seotud ettevõtted

  • Socure
  • Higher Logic
  • Womply
  • Sofar Ocean
  • Rubrik
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid