Anthropic
Anthropic Tarkvaraarendaja Palgad kohas San Francisco Bay Area

Tarkvaraarendaja tasu in San Francisco Bay Area ettevõttes Anthropic ulatub $555K year kohta taseme Senior Software Engineer puhul kuni $671K year kohta taseme Lead Software Engineer puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in San Francisco Bay Area kogusumma on $570K. Vaata ettevõtte Anthropic kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/5/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Software Engineer
(Algajate Tase)
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$555K
$320K
$235K
$0
Lead Software Engineer
$671K
$329K
$342K
$0
Staff Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Vaata 1 Rohkem Tasemeid
Viimased Palgaandmed
Praktikantide palgad

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Anthropic ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Anthropic in San Francisco Bay Area on aastase kogutasuga $831,404. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Anthropic Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in San Francisco Bay Area on $582,500.

