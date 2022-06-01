Ettevõtete kataloog
Anthology Palgad

Anthology palga vahemik varieerub $15,075 kogu kompensatsioonis aastas Juhtimiskonsultant madalamas otsas kuni $179,598 Lahendusarhitekt kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Anthology. Viimati uuendatud: 8/21/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $125K

Täielik tarkvara insener

Infotehnoloog
$74.6K
Juhtimiskonsultant
$15.1K

Toote disainer
$87.4K
Tarkvaraarenduse juht
$70.4K
Lahendusarhitekt
$180K
KKK

Kõrgeima palgaga roll Anthology on Lahendusarhitekt at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $179,598. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Anthology mediaan aastane kogukompensatsioon on $81,030.

