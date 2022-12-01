Ettevõtete kataloog
Anta
Töötad siin? Taotle oma ettevõtet

Anta Palgad

Anta palga vahemik varieerub $62,356 kogu kompensatsioonis aastas Moedisainer madalamas otsas kuni $133,718 Tarkvaraarenduse juht kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Anta. Viimati uuendatud: 8/21/2025

$160K

Saa palka, ära lase endaga mängida

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või lase oma CV üle vaadata päris ekspertidel – värbajatel, kes teevad seda iga päev.

Moedisainer
$62.4K
Personaliosakond
$109K
Tarkvaraarendaja
$109K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Tarkvaraarenduse juht
$134K
Lahendusarhitekt
$82.9K
Puudub sinu ametinimetus?

Otsi kõiki palkasid meie kompensatsiooni lehel või lisa oma palk lehe avamiseks.


KKK

据报道，Anta最高薪的职位是Tarkvaraarenduse juht at the Common Range Average level，年总薪酬为$133,718。这包括基本工资以及任何潜在的股票薪酬和奖金。
据报道，Anta的年总薪酬中位数为$109,001。

Esiletõstetud töökohad

    Ei leitud esiletõstetud töökohti Anta jaoks

Seotud ettevõtted

  • Databricks
  • Microsoft
  • Netflix
  • Snap
  • SoFi
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid