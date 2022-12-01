Anta Palgad

Anta palga vahemik varieerub $62,356 kogu kompensatsioonis aastas Moedisainer madalamas otsas kuni $133,718 Tarkvaraarenduse juht kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Anta . Viimati uuendatud: 8/21/2025