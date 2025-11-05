Ettevõtete kataloog
Ant Group Tarkvaraarendaja Palgad kohas Singapore

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in Singapore kogusumma ettevõttes Ant Group on SGD 95.5K year kohta. Vaata ettevõtte Ant Group kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/5/2025

Mediaan pakk
company icon
Ant Group
Software Engineer
Singapore, SG, Singapore
Kokku aastas
SGD 95.5K
Tase
P5
Põhipalk
SGD 76K
Stock (/yr)
SGD 0
Boonus
SGD 19.5K
Aastat ettevõttes
0 Aastat
Aastat kogemust
0 Aastat
Block logo
+SGD 75.3K
Robinhood logo
+SGD 116K
Stripe logo
+SGD 26K
Datadog logo
+SGD 45.5K
Verily logo
+SGD 28.6K
KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Ant Group in Singapore on aastase kogutasuga SGD 130,461. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Ant Group Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Singapore on SGD 97,420.

