Ant Group
Ant Group Andmeteadlane Palgad

Mediaanne Andmeteadlane tasupaketi in China kogusumma ettevõttes Ant Group on CN¥638K year kohta. Vaata ettevõtte Ant Group kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/22/2025

Mediaan pakk
Ant Group
Data Scientist
Hangzhou, ZJ, China
Kokku aastas
CN¥638K
Tase
hidden
Põhipalk
CN¥488K
Stock (/yr)
CN¥0
Boonus
CN¥150K
Aastat ettevõttes
2-4 Aastat
Aastat kogemust
5-10 Aastat
CN¥1.15M

KKK

Kõrgeima palgaga Andmeteadlane ametikoha palgapakett ettevõttes Ant Group in China on aastase kogutasuga CN¥881,043. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Ant Group Andmeteadlane ametikoha keskmine aastane kogutasu in China on CN¥590,640.

