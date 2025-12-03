Ettevõtete kataloog
Ansys
Ansys Tehnilise Kirjutaja Palgad

Keskmine Tehnilise Kirjutaja kogutasu in United States ettevõttes Ansys ulatub $73.5K kuni $101K year kohta. Vaata ettevõtte Ansys kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/3/2025

Keskmine Kogutasu

$79.6K - $94.5K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$73.5K$79.6K$94.5K$101K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Õiguste omandamise graafik

33%

AASTA 1

33%

AASTA 2

33%

AASTA 3

Aktsia tüüp
RSU

Ansys ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 33% õigused omandatakse 1st-AASTA (33.00% aastas)

  • 33% õigused omandatakse 2nd-AASTA (33.00% aastas)

  • 33% õigused omandatakse 3rd-AASTA (33.00% aastas)



KKK

Kõrgeima palgaga Tehnilise Kirjutaja ametikoha palgapakett ettevõttes Ansys in United States on aastase kogutasuga $100,625. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Ansys Tehnilise Kirjutaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $73,500.

