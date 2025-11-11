Tootmise tarkvarainsener tasu in United States ettevõttes Ansys ulatub $124K year kohta taseme P2 puhul kuni $139K year kohta taseme P3 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $150K. Vaata ettevõtte Ansys kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/11/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad ()
Boonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$124K
$114K
$3.7K
$6.7K
P3
$139K
$121K
$13.1K
$5K
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
33%
AASTA 1
33%
AASTA 2
33%
AASTA 3
Ansys ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
33% õigused omandatakse 1st-AASTA (33.00% aastas)
33% õigused omandatakse 2nd-AASTA (33.00% aastas)
33% õigused omandatakse 3rd-AASTA (33.00% aastas)