Tarkvaraarendaja tasu in San Francisco Bay Area ettevõttes Ansys ulatub $137K year kohta taseme P2 puhul kuni $156K year kohta taseme P3 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in San Francisco Bay Area kogusumma on $154K. Vaata ettevõtte Ansys kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/5/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$137K
$123K
$6.8K
$7.2K
P3
$156K
$138K
$7.3K
$11.5K
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
33%
AASTA 1
33%
AASTA 2
33%
AASTA 3
Ansys ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
33% õigused omandatakse 1st-AASTA (33.00% aastas)
33% õigused omandatakse 2nd-AASTA (33.00% aastas)
33% õigused omandatakse 3rd-AASTA (33.00% aastas)
Kaasatud ametinimetused