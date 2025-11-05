Tarkvaraarendaja tasu in Pittsburgh Area ettevõttes Ansys ulatub $86K year kohta taseme P1 puhul kuni $140K year kohta taseme P4 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Pittsburgh Area kogusumma on $129K. Vaata ettevõtte Ansys kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/5/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
P1
$86K
$78.3K
$5.3K
$2.4K
P2
$114K
$95.1K
$9.8K
$9.2K
P3
$135K
$108K
$15.4K
$11.7K
P4
$140K
$113K
$16K
$11.7K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
33%
AASTA 1
33%
AASTA 2
33%
AASTA 3
Ansys ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
33% õigused omandatakse 1st-AASTA (33.00% aastas)
33% õigused omandatakse 2nd-AASTA (33.00% aastas)
33% õigused omandatakse 3rd-AASTA (33.00% aastas)
Kaasatud ametinimetused