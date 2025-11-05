Ettevõtete kataloog
Ansys
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Tarkvaraarendaja

  • Kõik Tarkvaraarendaja Palgad

  • Greater Delhi Area

Ansys Tarkvaraarendaja Palgad kohas Greater Delhi Area

Tarkvaraarendaja kogutasu in Greater Delhi Area ettevõttes Ansys on ₹3.9M year kohta taseme P4 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Greater Delhi Area kogusumma on ₹2.28M. Vaata ettevõtte Ansys kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/5/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
P1
Software Engineer 1(Algajate Tase)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P2
Software Engineer 2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P3
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P4
Lead Software Engineer
₹3.9M
₹3.03M
₹674K
₹202K
Vaata 4 Rohkem Tasemeid
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.7M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.9M
Don't get lowballed
Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade
Praktikantide palgad

Õiguste omandamise graafik

33%

AASTA 1

33%

AASTA 2

33%

AASTA 3

Aktsia tüüp
RSU

Ansys ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 33% õigused omandatakse 1st-AASTA (33.00% aastas)

  • 33% õigused omandatakse 2nd-AASTA (33.00% aastas)

  • 33% õigused omandatakse 3rd-AASTA (33.00% aastas)



Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Tarkvaraarendaja pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

Kaasatud ametinimetused

Lisa uus ametinimi

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

Tootmise tarkvarainsener

Teadur

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Ansys in Greater Delhi Area on aastase kogutasuga ₹5,736,655. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Ansys Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Greater Delhi Area on ₹2,587,002.

Esiletõstetud töökohad

    Ansys jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Perficient
  • Zebra Technologies
  • Mercury Systems
  • RealPage
  • Northrop Grumman
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid