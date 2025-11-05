Tarkvaraarendaja kogutasu in Greater Delhi Area ettevõttes Ansys on ₹3.9M year kohta taseme P4 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Greater Delhi Area kogusumma on ₹2.28M. Vaata ettevõtte Ansys kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/5/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
P1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P4
₹3.9M
₹3.03M
₹674K
₹202K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
33%
AASTA 1
33%
AASTA 2
33%
AASTA 3
Ansys ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
33% õigused omandatakse 1st-AASTA (33.00% aastas)
33% õigused omandatakse 2nd-AASTA (33.00% aastas)
33% õigused omandatakse 3rd-AASTA (33.00% aastas)
