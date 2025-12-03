Ettevõtete kataloog
Ansys
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Värbaja

  • Kõik Värbaja Palgad

Ansys Värbaja Palgad

Värbaja kogutasu in United States ettevõttes Ansys on $99K year kohta taseme P2 puhul. Vaata ettevõtte Ansys kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/3/2025

Keskmine Kogutasu

$100K - $114K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$87.5K$100K$114K$127K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
Keskmine Hüvitis Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$99K
$84K
$10K
$5K
P3
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Vaata 4 Rohkem Tasemeid
Lisa KompVõrdle Tasemeid

Õiguste omandamise graafik

33%

AASTA 1

33%

AASTA 2

33%

AASTA 3

Aktsia tüüp
RSU

Ansys ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 33% õigused omandatakse 1st-AASTA (33.00% aastas)

  • 33% õigused omandatakse 2nd-AASTA (33.00% aastas)

  • 33% õigused omandatakse 3rd-AASTA (33.00% aastas)



Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Värbaja pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga Värbaja ametikoha palgapakett ettevõttes Ansys in United States on aastase kogutasuga $127,440. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Ansys Värbaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $87,480.

Esiletõstetud töökohad

    Ansys jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Perficient
  • Zebra Technologies
  • Mercury Systems
  • RealPage
  • Northrop Grumman
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/ansys/salaries/recruiter.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.