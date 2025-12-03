Ettevõtete kataloog
Ansys
Ansys Projekti Juht Palgad

Keskmine Projekti Juht kogutasu in United States ettevõttes Ansys ulatub $149K kuni $209K year kohta. Vaata ettevõtte Ansys kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/3/2025

Keskmine Kogutasu

$162K - $196K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$149K$162K$196K$209K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Õiguste omandamise graafik

33%

AASTA 1

33%

AASTA 2

33%

AASTA 3

Aktsia tüüp
RSU

Ansys ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 33% õigused omandatakse 1st-AASTA (33.00% aastas)

  • 33% õigused omandatakse 2nd-AASTA (33.00% aastas)

  • 33% õigused omandatakse 3rd-AASTA (33.00% aastas)



KKK

Kõrgeima palgaga Projekti Juht ametikoha palgapakett ettevõttes Ansys in United States on aastase kogutasuga $208,800. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Ansys Projekti Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $149,400.

Muud ressursid

