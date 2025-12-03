Ettevõtete kataloog
Ansys
Ansys Infotehnoloog (IT) Palgad

Keskmine Infotehnoloog (IT) kogutasu ettevõttes Ansys ulatub $105K kuni $150K year kohta. Vaata ettevõtte Ansys kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/3/2025

Keskmine Kogutasu

$120K - $142K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$105K$120K$142K$150K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Õiguste omandamise graafik

33%

AASTA 1

33%

AASTA 2

33%

AASTA 3

Aktsia tüüp
RSU

Ansys ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 33% õigused omandatakse 1st-AASTA (33.00% aastas)

  • 33% õigused omandatakse 2nd-AASTA (33.00% aastas)

  • 33% õigused omandatakse 3rd-AASTA (33.00% aastas)



KKK

Kõrgeima palgaga Infotehnoloog (IT) ametikoha palgapakett ettevõttes Ansys on aastase kogutasuga $149,500. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Ansys Infotehnoloog (IT) ametikoha keskmine aastane kogutasu on $105,300.

