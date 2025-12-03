Ettevõtete kataloog
Ansys
Ansys Riistvara Insener Palgad

Mediaanne Riistvara Insener tasupaketi in United States kogusumma ettevõttes Ansys on $209K year kohta. Vaata ettevõtte Ansys kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/3/2025

Mediaan pakk
company icon
Ansys
Lead Application Engineer
San Jose, CA
Kokku aastas
$209K
Tase
hidden
Põhipalk
$180K
Stock (/yr)
$10K
Boonus
$19K
Aastat ettevõttes
2-4 Aastat
Aastat kogemust
11+ Aastat
Millised on karjääritasemed Ansys?
Õiguste omandamise graafik

33%

AASTA 1

33%

AASTA 2

33%

AASTA 3

Aktsia tüüp
RSU

Ansys ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 33% õigused omandatakse 1st-AASTA (33.00% aastas)

  • 33% õigused omandatakse 2nd-AASTA (33.00% aastas)

  • 33% õigused omandatakse 3rd-AASTA (33.00% aastas)



KKK

Kõrgeima palgaga Riistvara Insener ametikoha palgapakett ettevõttes Ansys in United States on aastase kogutasuga $219,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Ansys Riistvara Insener ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $180,000.

Muud ressursid

