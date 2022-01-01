Ettevõtete kataloog
Ansys
Töötad siin? Taotle oma ettevõtet

Ansys Palgad

Ansys palga vahemik varieerub $22,287 kogu kompensatsioonis aastas Tarkvaraarendaja madalamas otsas kuni $190,000 Riistvara insener kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Ansys. Viimati uuendatud: 8/21/2025

$160K

Saa palka, ära lase endaga mängida

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või lase oma CV üle vaadata päris ekspertidel – värbajatel, kes teevad seda iga päev.

Tarkvaraarendaja
P1 $22.3K
P2 $30K
P3 $49.4K
P4 $45.1K
Mehaanika insener
P2 $110K
P3 $164K
Riistvara insener
Median $190K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Klienditeenindus
$63.4K
Elektriinsener
$174K
Infotehnoloog
$131K
Turundus
$124K
Turunduse operatsioonid
$113K
Optikainsener
$62.3K
Tootehaldusr
$131K
Projektijuht
$179K
Värbaja
$107K
Müük
$133K
Müügiinsener
$39.3K
Tehniline programmijuht
$123K
Tehniline kirjutaja
$87.1K
Puudub sinu ametinimetus?

Otsi kõiki palkasid meie kompensatsiooni lehel või lisa oma palk lehe avamiseks.


Omandamise ajakava

33%

AASTA 1

33%

AASTA 2

33%

AASTA 3

Aktsiatüüp
RSU

Ansys-s kehtivad RSUs 3-aastase omandamise ajakava alusel:

  • 33% omandatakse 1st-AASTA (33.00% aastas)

  • 33% omandatakse 2nd-AASTA (33.00% aastas)

  • 33% omandatakse 3rd-AASTA (33.00% aastas)

On sul küsimus? Küsi kogukonnalt.

Külasta Levels.fyi kogukonda, et suhelda erinevate ettevõtete töötajatega, saada karjäärinõuandeid ja rohkem.

Külasta nüüd!

KKK

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Ansys, є Riistvara insener з річною загальною компенсацією $190,000. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Ansys, становить $111,360.

Esiletõstetud töökohad

    Ei leitud esiletõstetud töökohti Ansys jaoks

Seotud ettevõtted

  • Perficient
  • Zebra Technologies
  • Mercury Systems
  • RealPage
  • Northrop Grumman
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid