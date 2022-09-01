Ettevõtete kataloog
Ansira
Töötad siin? Taotle oma ettevõtet

Ansira Palgad

Ansira palga vahemik varieerub $56,218 kogu kompensatsioonis aastas Turundus madalamas otsas kuni $117,000 Tarkvaraarendaja kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Ansira. Viimati uuendatud: 8/21/2025

$160K

Saa palka, ära lase endaga mängida

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või lase oma CV üle vaadata päris ekspertidel – värbajatel, kes teevad seda iga päev.

Tarkvaraarendaja
Median $117K
Turundus
$56.2K
Projektijuht
$75.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Puudub sinu ametinimetus?

Otsi kõiki palkasid meie kompensatsiooni lehel või lisa oma palk lehe avamiseks.


KKK

Kõrgeima palgaga roll Ansira on Tarkvaraarendaja aastase kogukompensatsiooniga $117,000. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Ansira mediaan aastane kogukompensatsioon on $75,375.

Esiletõstetud töökohad

    Ei leitud esiletõstetud töökohti Ansira jaoks

Seotud ettevõtted

  • LinkedIn
  • Google
  • Square
  • Coinbase
  • Amazon
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid