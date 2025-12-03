Ettevõtete kataloog
Anonyome Labs
Anonyome Labs Lahenduste Arhitekt Palgad

Keskmine Lahenduste Arhitekt kogutasu in India ettevõttes Anonyome Labs ulatub ₹5.13M kuni ₹7.14M year kohta. Vaata ettevõtte Anonyome Labs kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/3/2025

Keskmine Kogutasu

$62.4K - $73.5K
India
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$58.2K$62.4K$73.5K$81.1K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Kõrgeima palgaga Lahenduste Arhitekt ametikoha palgapakett ettevõttes Anonyome Labs in India on aastase kogutasuga ₹7,139,233. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Anonyome Labs Lahenduste Arhitekt ametikoha keskmine aastane kogutasu in India on ₹5,125,603.

