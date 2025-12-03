Ettevõtete kataloog
Anonyome Labs
Anonyome Labs Graafika Disainer Palgad

Keskmine Graafika Disainer kogutasu in Russia ettevõttes Anonyome Labs ulatub RUB 738K kuni RUB 1.07M year kohta. Vaata ettevõtte Anonyome Labs kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/3/2025

Keskmine Kogutasu

$10.9K - $12.4K
Russia
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$9.5K$10.9K$12.4K$13.8K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Kõrgeima palgaga Graafika Disainer ametikoha palgapakett ettevõttes Anonyome Labs in Russia on aastase kogutasuga RUB 1,074,691. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Anonyome Labs Graafika Disainer ametikoha keskmine aastane kogutasu in Russia on RUB 737,711.

