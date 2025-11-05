Ettevõtete kataloog
Anheuser-Busch InBev
Anheuser-Busch InBev Tarkvaraarendaja Palgad kohas India

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in India kogusumma ettevõttes Anheuser-Busch InBev on ₹3.11M year kohta. Vaata ettevõtte Anheuser-Busch InBev kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/5/2025

Mediaan pakk
company icon
Anheuser-Busch InBev
senior data engineer
Bengaluru, KA, India
Kokku aastas
₹3.11M
Tase
6
Põhipalk
₹3.11M
Stock (/yr)
₹0
Boonus
₹0
Aastat ettevõttes
1 Aasta
Aastat kogemust
10 Aastat
Millised on karjääritasemed Anheuser-Busch InBev?
Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Anheuser-Busch InBev in India on aastase kogutasuga ₹4,227,909. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Anheuser-Busch InBev Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in India on ₹2,619,712.

