Angel One Tarkvaraarendaja Palgad kohas Mumbai Metropolitan Region

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in Mumbai Metropolitan Region kogusumma ettevõttes Angel One on ₹2.38M year kohta. Vaata ettevõtte Angel One kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/30/2025

Mediaan pakk
company icon
Angel One
Software Engineer
Mumbai, MH, India
Kokku aastas
₹2.38M
Tase
SDE 1
Põhipalk
₹2.18M
Stock (/yr)
₹0
Boonus
₹198K
Aastat ettevõttes
1 Aasta
Aastat kogemust
1 Aasta
Millised on karjääritasemed Angel One?

₹13.95M

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Praktikantide palgad

The highest paying salary package reported for a Tarkvaraarendaja at Angel One in Mumbai Metropolitan Region sits at a yearly total compensation of ₹3,199,029. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Angel One for the Tarkvaraarendaja role in Mumbai Metropolitan Region is ₹2,282,121.

