Angel One Tarkvaraarendaja Palgad kohas Greater Bengaluru

Tarkvaraarendaja tasu in Greater Bengaluru ettevõttes Angel One ulatub ₹3.05M year kohta kuni ₹6.87M. Mediaanne yearne tasupaketi in Greater Bengaluru kogusumma on ₹3.8M. Vaata ettevõtte Angel One kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/30/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
SDE 1
(Algajate Tase)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SDE 2
₹3.68M
₹3.27M
₹252K
₹161K
SDE 3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Vaata 3 Rohkem Tasemeid
Lisa KompVõrdle Tasemeid

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Millised on karjääritasemed Angel One?

Kaasatud ametinimetused

Lisa uus ametinimi

Backend tarkvarainsener

KKK

Esiletõstetud töökohad

    Angel One jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

