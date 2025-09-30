Ettevõtete kataloog
Mediaanne Tootejuht tasupaketi in Greater Bengaluru kogusumma ettevõttes Angel One on ₹2.51M year kohta. Vaata ettevõtte Angel One kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/30/2025

Mediaan pakk
company icon
Angel One
Product Manager
Bengaluru, KA, India
Kokku aastas
₹2.51M
Tase
Associate Product Manager
Põhipalk
₹2.51M
Stock (/yr)
₹0
Boonus
₹0
Aastat ettevõttes
1 Aasta
Aastat kogemust
2 Aastat
Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Praktikantide palgad

Panusta

KKK

The highest paying salary package reported for a Tootejuht at Angel One in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹12,672,627. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Angel One for the Tootejuht role in Greater Bengaluru is ₹3,509,706.

