Anaplan Palgad

Anaplan palk ulatub $73,630 kogutasus aastas Värbaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $346,725 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Anaplan. Viimati uuendatud: 8/31/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
P2 $81.2K
P3 $111K
P4 $159K

Full-Stack tarkvarainsener

Lahenduste Arhitekt
Median $168K
Tootejuht
Median $132K

Inimressursid
Median $344K
Müük
Median $250K
Ärianalüütik
$262K
Klienditeenindus
$98.5K
Kliendi Edu
$281K
Andmeteadlane
$116K
Infotehnoloog (IT)
$138K
Turundusoperatsioonid
$89.2K
Toote Disainer
$270K
Projektijuht
$154K
Värbaja
$73.6K
Tarkvaraarenduse Juht
$347K
Tehnilise Programmi Juht
$239K
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Anaplan ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Anaplan on Tarkvaraarenduse Juht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $346,725. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Anaplan keskmine aastane kogutasu on $156,545.

Muud ressursid