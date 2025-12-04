Ettevõtete kataloog
Amperon
Amperon
Amperon Tarkvaraarendaja Palgad

Keskmine Tarkvaraarendaja kogutasu in United States ettevõttes Amperon ulatub $150K kuni $209K year kohta. Vaata ettevõtte Amperon kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/4/2025

Keskmine Kogutasu

$161K - $189K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$150K$161K$189K$209K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Millised on karjääritasemed Amperon?

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Amperon in United States on aastase kogutasuga $208,845. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Amperon Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $149,940.

