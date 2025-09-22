Ettevõtete kataloog
Amperity
Amperity Andmeanalüütik Palgad

Mediaanne Andmeanalüütik tasupaketi in United States kogusumma ettevõttes Amperity on $179K year kohta. Vaata ettevõtte Amperity kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/22/2025

Mediaan pakk
company icon
Amperity
Data Analyst
New York, NY
Kokku aastas
$179K
Tase
-
Põhipalk
$159K
Stock (/yr)
$15K
Boonus
$5K
Aastat ettevõttes
2 Aastat
Aastat kogemust
6 Aastat
Millised on karjääritasemed Amperity?

$160K

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
Option

Amperity ettevõttes kuuluvad Options 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

