Keskmine Ärianalüütik kogutasu in United States ettevõttes Amperity ulatub $119K kuni $173K year kohta. Vaata ettevõtte Amperity kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/22/2025

Keskmine Kogutasu

$136K - $155K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$119K$136K$155K$173K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
Option

Amperity ettevõttes kuuluvad Options 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

The highest paying salary package reported for a Ärianalüütik at Amperity in United States sits at a yearly total compensation of $172,870. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Amperity for the Ärianalüütik role in United States is $118,665.

