Tarkvaraarendaja tasu in United States ettevõttes Ampere Computing ulatub $170K year kohta taseme L6 puhul kuni $275K year kohta taseme L8 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $198K. Vaata ettevõtte Ampere Computing kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/22/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L6
$170K
$142K
$17K
$11.3K
L7
$156K
$129K
$0
$26.5K
L8
$275K
$187K
$45.7K
$42.7K
L9
$ --
$ --
$ --
$ --
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
