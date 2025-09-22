Riistvarainsener tasu in United States ettevõttes Ampere Computing ulatub $189K year kohta taseme L6 puhul kuni $364K year kohta taseme L9 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $196K. Vaata ettevõtte Ampere Computing kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/22/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L6
$189K
$165K
$0
$23.5K
L7
$172K
$148K
$12.5K
$11.5K
L8
$239K
$191K
$20.4K
$27.5K
L9
$364K
$227K
$92.5K
$44.5K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
