AMI Palgad

AMI palga vahemik varieerub $25,596 kogu kompensatsioonis aastas Tootehaldusr madalamas otsas kuni $170,850 Tehniline programmijuht kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt AMI. Viimati uuendatud: 8/11/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $28.7K
Raamatupidaja
$152K
Tootehaldusr
$25.6K

Müük
$32.9K
Tarkvaraarenduse juht
$159K
Tehniline programmijuht
$171K
Puudub sinu ametinimetus?

Otsi kõiki palkasid meie kompensatsiooni lehel või lisa oma palk lehe avamiseks.


KKK

据报道，AMI最高薪的职位是Tehniline programmijuht at the Common Range Average level，年总薪酬为$170,850。这包括基本工资以及任何潜在的股票薪酬和奖金。
据报道，AMI的年总薪酬中位数为$92,452。

