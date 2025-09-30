Ettevõtete kataloog
Amgen
Amgen Tarkvaraarendaja Palgad kohas San Francisco Bay Area

Tarkvaraarendaja tasu in San Francisco Bay Area ettevõttes Amgen ulatub $206K year kohta taseme L5 puhul kuni $254K year kohta taseme L6 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in San Francisco Bay Area kogusumma on $212K. Vaata ettevõtte Amgen kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust.

Keskmine Hüvitis Tase
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L3
(Algajate Tase)
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$201K
$155K
$21.5K
$24.5K
L6
$254K
$192K
$19.1K
$43K
$160K

Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Praktikantide palgad

Õiguste omandamise graafik

0%

AASTA 1

33%

AASTA 2

33%

AASTA 3

34%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Amgen ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 0% õigused omandatakse 1st-AASTA (0.00% aastas)

  • 33% õigused omandatakse 2nd-AASTA (33.00% aastas)

  • 33% õigused omandatakse 3rd-AASTA (33.00% aastas)

  • 34% õigused omandatakse 4th-AASTA (34.00% aastas)



Kaasatud ametinimetused

Full-Stack tarkvarainsener

KKK

Die hoogste betalende salaris pakket gerapporteer vir 'n Tarkvaraarendaja by Amgen in San Francisco Bay Area is 'n jaarlikse totale vergoeding van $274,000. Dit sluit basissalaris sowel as enige potensiële aandele vergoeding en bonusse in.
Die mediaan jaarlikse totale vergoeding gerapporteer by Amgen vir die Tarkvaraarendaja rol in San Francisco Bay Area is $198,000.

Esiletõstetud töökohad

    Amgen jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

