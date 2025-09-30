Tarkvaraarendaja tasu in Greater Los Angeles Area ettevõttes Amgen ulatub $115K year kohta taseme L3 puhul kuni $275K year kohta taseme L6 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Greater Los Angeles Area kogusumma on $210K. Vaata ettevõtte Amgen kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/30/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L3
$115K
$97K
$8.1K
$9.5K
L4
$145K
$121K
$8.4K
$15.6K
L5
$189K
$149K
$15.1K
$24.3K
L6
$270K
$193K
$28.2K
$48.4K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
0%
AASTA 1
33%
AASTA 2
33%
AASTA 3
34%
AASTA 4
Amgen ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
0% õigused omandatakse 1st-AASTA (0.00% aastas)
33% õigused omandatakse 2nd-AASTA (33.00% aastas)
33% õigused omandatakse 3rd-AASTA (33.00% aastas)
34% õigused omandatakse 4th-AASTA (34.00% aastas)
