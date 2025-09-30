Ettevõtete kataloog
Amgen
Amgen Programmijuht Palgad kohas San Francisco Bay Area

Vaata ettevõtte Amgen kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/30/2025

$160K

Õiguste omandamise graafik

0%

AASTA 1

33%

AASTA 2

33%

AASTA 3

34%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Amgen ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 0% õigused omandatakse 1st-AASTA (0.00% aastas)

  • 33% õigused omandatakse 2nd-AASTA (33.00% aastas)

  • 33% õigused omandatakse 3rd-AASTA (33.00% aastas)

  • 34% õigused omandatakse 4th-AASTA (34.00% aastas)



KKK

Kõrgeima palgaga Programmijuht ametikoha palgapakett ettevõttes Amgen in San Francisco Bay Area on aastase kogutasuga $150,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Amgen Programmijuht ametikoha keskmine aastane kogutasu in San Francisco Bay Area on $120,000.

Esiletõstetud töökohad

    Amgen jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

