Ettevõtete kataloog
Amgen
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Andmeteadlane

  • Kõik Andmeteadlane Palgad

  • Greater Los Angeles Area

Amgen Andmeteadlane Palgad kohas Greater Los Angeles Area

Andmeteadlane tasu in Greater Los Angeles Area ettevõttes Amgen ulatub $96.7K year kohta taseme L3 puhul kuni $218K year kohta taseme L6 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Greater Los Angeles Area kogusumma on $139K. Vaata ettevõtte Amgen kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/30/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L3
$96.7K
$91.5K
$0
$5.2K
L4
$126K
$116K
$2.7K
$7.8K
L5
$164K
$137K
$8.1K
$19K
L6
$218K
$182K
$7.5K
$28.5K
Lisa KompVõrdle Tasemeid

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade

Õiguste omandamise graafik

0%

AASTA 1

33%

AASTA 2

33%

AASTA 3

34%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Amgen ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 0% õigused omandatakse 1st-AASTA (0.00% aastas)

  • 33% õigused omandatakse 2nd-AASTA (33.00% aastas)

  • 33% õigused omandatakse 3rd-AASTA (33.00% aastas)

  • 34% õigused omandatakse 4th-AASTA (34.00% aastas)



Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Andmeteadlane pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

أعلى حزمة راتب لوظيفة Andmeteadlane في Amgen in Greater Los Angeles Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $218,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Amgen لوظيفة Andmeteadlane in Greater Los Angeles Area هو $143,000.

Esiletõstetud töökohad

    Amgen jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • HPE
  • Synopsys
  • Illumina
  • Guidewire Software
  • Dexcom
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid