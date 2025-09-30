Andmeteadlane tasu in Greater Los Angeles Area ettevõttes Amgen ulatub $96.7K year kohta taseme L3 puhul kuni $218K year kohta taseme L6 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Greater Los Angeles Area kogusumma on $139K. Vaata ettevõtte Amgen kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/30/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L3
$96.7K
$91.5K
$0
$5.2K
L4
$126K
$116K
$2.7K
$7.8K
L5
$164K
$137K
$8.1K
$19K
L6
$218K
$182K
$7.5K
$28.5K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
0%
AASTA 1
33%
AASTA 2
33%
AASTA 3
34%
AASTA 4
Amgen ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
0% õigused omandatakse 1st-AASTA (0.00% aastas)
33% õigused omandatakse 2nd-AASTA (33.00% aastas)
33% õigused omandatakse 3rd-AASTA (33.00% aastas)
34% õigused omandatakse 4th-AASTA (34.00% aastas)