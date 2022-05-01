Ettevõtete kataloog
AMETEK
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

AMETEK Palgad

AMETEK palk ulatub $58,107 kogutasus aastas Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $265,200 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest AMETEK. Viimati uuendatud: 9/11/2025

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Elektriinsener
Median $200K
Riistvarainsener
$60.6K
Mehaanikinsener
$147K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Optikainsener
$143K
Tarkvaraarendaja
$58.1K
Tarkvaraarenduse Juht
$265K
Tehnilise Programmi Juht
$171K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes AMETEK on Tarkvaraarenduse Juht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $265,200. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte AMETEK keskmine aastane kogutasu on $147,000.

Esiletõstetud töökohad

    AMETEK jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Jabil
  • Tektronix
  • Sherwin-Williams
  • NextEra Energy
  • DuPont
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid