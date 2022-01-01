Ettevõtete kataloog
American Tower
American Tower Palgad

American Tower palk ulatub $34,053 kogutasus aastas Projektijuht ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $222,408 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest American Tower. Viimati uuendatud: 9/11/2025

$160K

Riistvarainsener
$106K
Projektijuht
$34.1K
Tarkvaraarendaja
$199K

Tarkvaraarenduse Juht
$222K
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

American Tower ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (25.00% aastas)

KKK

The highest paying role reported at American Tower is Tarkvaraarenduse Juht at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $222,408. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at American Tower is $152,263.

Muud ressursid