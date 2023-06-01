Ettevõtete kataloog
American Red Cross
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

American Red Cross Palgad

American Red Cross palk ulatub $30,833 kogutasus aastas Klienditeenindus ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $183,600 Turundus ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest American Red Cross. Viimati uuendatud: 9/11/2025

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Administratiivassistent
$59.7K
Ärianalüütik
$126K
Klienditeenindus
$30.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Andmeanalüütik
$35.5K
Andmeteadlane
$35.2K
Turundus
$184K
Tootejuht
$131K
Projektijuht
$95.5K
Tarkvaraarendaja
$79.6K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes American Red Cross on Turundus at the Common Range Average level aastase kogutasuga $183,600. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte American Red Cross keskmine aastane kogutasu on $79,600.

Esiletõstetud töökohad

    American Red Cross jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Apple
  • Snap
  • Spotify
  • Uber
  • SoFi
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid