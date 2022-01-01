Ettevõtete kataloog
American Family Insurance
American Family Insurance Palgad

American Family Insurance palk ulatub $22,718 kogutasus aastas Inimressursid ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $190,950 Tehnilise Programmi Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest American Family Insurance. Viimati uuendatud: 9/2/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $127K

Backend tarkvarainsener

Ärianalüütik
Median $102K
Tarkvaraarenduse Juht
Median $188K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Andmeteadlane
Median $152K
Aktuar
$161K
Inimressursid
$22.7K
Infotehnoloog (IT)
$124K
Turundus
$121K
Müük
$52.5K
Küberturvalisuse Analüütik
$153K
Tehnilise Programmi Juht
$191K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes American Family Insurance on Tehnilise Programmi Juht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $190,950. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte American Family Insurance keskmine aastane kogutasu on $127,000.

Muud ressursid