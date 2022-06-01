Ettevõtete kataloog
American Bureau of Shipping
Töötad siin? Taotle oma ettevõtet

American Bureau of Shipping Palgad

American Bureau of Shipping palga vahemik varieerub $55,984 kogu kompensatsioonis aastas Tarkvaraarendaja madalamas otsas kuni $146,265 Tarkvaraarenduse juht kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt American Bureau of Shipping. Viimati uuendatud: 8/11/2025

$160K

Saa palka, ära lase endaga mängida

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või lase oma CV üle vaadata päris ekspertidel – värbajatel, kes teevad seda iga päev.

Mehaanika insener
$126K
Tootehaldusr
$139K
Tarkvaraarendaja
$56K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Tarkvaraarenduse juht
$146K
Tehniline programmijuht
$82.4K
Puudub sinu ametinimetus?

Otsi kõiki palkasid meie kompensatsiooni lehel või lisa oma palk lehe avamiseks.


KKK

The highest paying role reported at American Bureau of Shipping is Tarkvaraarenduse juht at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $146,265. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at American Bureau of Shipping is $125,625.

Esiletõstetud töökohad

    Ei leitud esiletõstetud töökohti American Bureau of Shipping jaoks

Seotud ettevõtted

  • Databricks
  • LinkedIn
  • Spotify
  • PayPal
  • Microsoft
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid