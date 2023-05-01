Ettevõtete kataloog
American Axle & Manufacturing
American Axle & Manufacturing Palgad

American Axle & Manufacturing palk ulatub $15,075 kogutasus aastas Andmeteadlane ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $183,600 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest American Axle & Manufacturing. Viimati uuendatud: 8/31/2025

$160K

Mehaanikinsener
Median $91.7K
Andmeteadlane
$15.1K
Toote Disainer
$110K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Tarkvaraarenduse Juht
$184K
KKK

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di American Axle & Manufacturing ialah Tarkvaraarenduse Juht at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $183,600. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di American Axle & Manufacturing ialah $100,640.

Muud ressursid