Andmeanalüütik tasu in United States ettevõttes American Airlines ulatub $86.5K year kohta taseme L3 puhul kuni $103K year kohta taseme L4 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $93K. Vaata ettevõtte American Airlines kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/30/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$86.5K
$86.5K
$0
$0
L4
$103K
$103K
$0
$0
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
Palku ei leitud
