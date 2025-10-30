Ärianalüütik tasu in United States ettevõttes American Airlines ulatub $83.8K year kohta taseme L2 puhul kuni $108K year kohta taseme L4 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $109K. Vaata ettevõtte American Airlines kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/30/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L2
$83.8K
$82.5K
$0
$1.3K
L3
$101K
$100K
$0
$300
L4
$108K
$107K
$0
$1.4K
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***