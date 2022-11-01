Ettevõtete kataloog
Ambit
Ambit Palgad

Ambit palga vahemik varieerub $17,203 kogu kompensatsioonis aastas Tarkvaraarendaja madalamas otsas kuni $83,381 Investeerimispankur kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Ambit. Viimati uuendatud: 8/9/2025

$160K

Investeerimispankur
$83.4K
Tootehaldusr
$39.8K
Tarkvaraarendaja
$17.2K

KKK

Kõrgeima palgaga roll Ambit on Investeerimispankur at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $83,381. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Ambit mediaan aastane kogukompensatsioon on $39,837.

