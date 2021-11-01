Ettevõtete kataloog
Ambarella
Töötad siin? Taotle oma ettevõtet

Ambarella Palgad

Ambarella palga vahemik varieerub $54,354 kogu kompensatsioonis aastas Tarkvaraarendaja madalamas otsas kuni $305,000 Tarkvaraarenduse juht kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Ambarella. Viimati uuendatud: 8/11/2025

$160K

Saa palka, ära lase endaga mängida

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või lase oma CV üle vaadata päris ekspertidel – värbajatel, kes teevad seda iga päev.

Riistvara insener
Median $255K

ASIC insener

Tarkvaraarendaja
Median $54.4K
Tarkvaraarenduse juht
Median $305K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Ärianalüütik
$235K
Turundus
$231K
Lahendusarhitekt
$251K
Puudub sinu ametinimetus?

Otsi kõiki palkasid meie kompensatsiooni lehel või lisa oma palk lehe avamiseks.


KKK

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ Ambarella คือ Tarkvaraarenduse juht โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $305,000 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ Ambarella คือ $243,210

Esiletõstetud töökohad

    Ei leitud esiletõstetud töökohti Ambarella jaoks

Seotud ettevõtted

  • 8x8
  • Salesforce
  • Broadcom
  • Palantir
  • Twilio
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid