Keskmine Tehnilise Konto Juht kogutasu ettevõttes Alteryx ulatub $128K kuni $174K year kohta. Vaata ettevõtte Alteryx kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/28/2025
Keskmine Kogutasu
33.3%
AASTA 1
33.3%
AASTA 2
33.4%
AASTA 3
Alteryx ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
33.3% õigused omandatakse 1st-AASTA (33.30% aastas)
33.3% õigused omandatakse 2nd-AASTA (33.30% aastas)
33.4% õigused omandatakse 3rd-AASTA (33.40% aastas)