Tarkvaraarendaja kogutasu in Prague Metropolitan Area ettevõttes Alteryx on CZK 1.86M year kohta taseme Senior Software Engineer puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Prague Metropolitan Area kogusumma on CZK 2.02M. Vaata ettevõtte Alteryx kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/30/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Associate Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Senior Software Engineer
CZK 1.86M
CZK 1.58M
CZK 177K
CZK 105K
Lead Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
AASTA 1
33.3%
AASTA 2
33.4%
AASTA 3
Alteryx ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
33.3% õigused omandatakse 1st-AASTA (33.30% aastas)
33.3% õigused omandatakse 2nd-AASTA (33.30% aastas)
33.4% õigused omandatakse 3rd-AASTA (33.40% aastas)
Kaasatud ametinimetusedLisa uus ametinimi