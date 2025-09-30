Tarkvaraarendaja tasu in Greater Bengaluru ettevõttes Alteryx ulatub ₹2.28M year kohta taseme Associate Software Engineer puhul kuni ₹7.04M year kohta taseme Lead Software Engineer puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Greater Bengaluru kogusumma on ₹4.23M. Vaata ettevõtte Alteryx kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/30/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Associate Software Engineer
₹2.28M
₹1.84M
₹261K
₹183K
Software Engineer
₹3.41M
₹2.66M
₹511K
₹236K
Senior Software Engineer
₹6.25M
₹4.75M
₹1.28M
₹220K
Lead Software Engineer
₹7.04M
₹5.91M
₹773K
₹361K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
33.3%
AASTA 1
33.3%
AASTA 2
33.4%
AASTA 3
Alteryx ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
33.3% õigused omandatakse 1st-AASTA (33.30% aastas)
33.3% õigused omandatakse 2nd-AASTA (33.30% aastas)
33.4% õigused omandatakse 3rd-AASTA (33.40% aastas)
