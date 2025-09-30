Ettevõtete kataloog
Alteryx
  • Czech Republic

Alteryx Tarkvaraarendaja Palgad kohas Czech Republic

Tarkvaraarendaja kogutasu in Czech Republic ettevõttes Alteryx on CZK 1.86M year kohta taseme Senior Software Engineer puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Czech Republic kogusumma on CZK 2.02M. Vaata ettevõtte Alteryx kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/30/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Associate Software Engineer
(Algajate Tase)
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Senior Software Engineer
CZK 1.86M
CZK 1.58M
CZK 177K
CZK 105K
Lead Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Vaata 2 Rohkem Tasemeid
Lisa KompVõrdle Tasemeid

CZK 3.5M

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Praktikantide palgad

Õiguste omandamise graafik

33.3%

AASTA 1

33.3%

AASTA 2

33.4%

AASTA 3

Aktsia tüüp
RSU

Alteryx ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 33.3% õigused omandatakse 1st-AASTA (33.30% aastas)

  • 33.3% õigused omandatakse 2nd-AASTA (33.30% aastas)

  • 33.4% õigused omandatakse 3rd-AASTA (33.40% aastas)



Kaasatud ametinimetused

Lisa uus ametinimi

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Alteryx in Czech Republic on aastase kogutasuga CZK 3,641,397. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Alteryx Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Czech Republic on CZK 1,906,989.

